Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen "yolsuzluk soruşturması" kapsamında İstanbul’da gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince hakkında konutu terk etmeme kararı verilmişti.



Bulut: 'Yargı sopasıyla sindirme politikası uygulanıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi kararını kabul etmiyoruz! Bu, hukuk değil; siyasi bir operasyon, iktidarın yargı sopasıyla sindirme politikasıdır. Geçmiş olsun."



Tutdere'nin gözaltı sürecine ve serbest bırakılmasına ilişkin CHP kanadından gelen ilk resmi tepki olan bu açıklamada, sürecin hukuki değil, tamamen siyasi olduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA