Adliye çıkışında kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Başkan Tutdere, beraberindeki avukatları, partililer ve sevenleriyle birlikte Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. Tutdere burada, "Bir su içelim, sonra Adıyaman'a dönelim" ifadelerini kullandı.



Av. Bozat: 'Karara itiraz ettik, Başkan görevine dönecek'

Tutdere'nin avukatı Mehmet Levent Bozat, yaptığı açıklamada, ev hapsi kararına itiraz ettiklerini ve bu kararın da kısa sürede kaldırılmasını beklediklerini belirtti. Av. Bozat, "Başkanımız Adıyaman’a döner dönmez işinin başına geçecek ve Adıyamanlılara hizmet etmeye devam edecek" dedi.



Tutdere’nin sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu belirten Bozat, "Adıyamanlılar Başkanımızla buluşmaya hazır olsun" mesajını paylaştı.



Gözaltı süreci

Başkan Tutdere, etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilen bir iş insanının ifadesi doğrultusunda, İstanbul'da gözaltına alınmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık, icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla adli kontrol talep ederek sulh ceza hâkimliğine sevk etmişti. Hâkimlik, konutu terk etmeme yönünde karar verdi.

Kaynak : PHA