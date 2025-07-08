'Haydi sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım'

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini bulursun. Hayırdır Özgür Bey, darbe mi düşünüyorsun?” dedi.



Şehitler için başsağlığı, provokasyon uyarısı

Bahçeli, konuşmasının başında Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan 12 asker için başsağlığı dileyerek şunları söyledi:



“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında metan gazı zehirlemesine bağlı olarak 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Hepimizi üzüntüye boğan şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”



Bahçeli ayrıca, Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, “Dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenleri göz ardı etmiyoruz. Bazı çevrelerin provokasyonlarını görüyoruz. Orman yangınlarını istismar edip hayali senaryolar üretmeye kalkışmak utanmazlıktır” dedi.



'CHP’li belediyeler rüşvet batağına saplandı'

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına değinen Bahçeli, “CHP yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması, demokrasi nimetinin ve millet emanetinin çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesidir” ifadelerini kullandı.



“Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Çalan, çırpan, milletin kesesini boşaltan zihniyetlerin adalet sözleri suya yazılan yazı gibidir.”



'İddianameler hızla hazırlanmalı, duruşmalar canlı yayınlanmalı'

Bahçeli, devam eden yargı süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturmalar en kısa sürede tamamlanmalıdır. Savcılara güvenimiz tamdır” dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yolsuzluk davalarının TRT ekranlarından canlı yayınlanması yönündeki çağrısına da destek veren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



“CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Ak koyun kara koyun mahşeri vicdan huzurunda teşrih edilsin.”



'PKK’nın silah bırakması artık sadece bir zaman meselesi'

Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde, “PKK’nın silah bırakması artık sadece bir zaman meselesidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı Terörsüz Türkiye’yi gerçekleştirmekle mükelleftir” dedi.



'Yargı süreçleri kutuplaşmayı körüklememeli'

Yargılamaların siyasi kutuplaşmaya sebep olmaması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi muhtemeldir. Süreçlerin uzaması sakıncalıdır. Bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım” çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA