'Bu ülkenin yüzde 95’i Atatürk’ü seviyor, AK Parti ise onu aşağılayanları sahipleniyor'

CHP Lideri Özel, konuşmasında, Çamlı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı “1923 kanlı darbesi” paylaşımına işaret ederek, “Milletimiz bilsin, bu ülkenin yüzde 90’ı, 95’i, 97’si Atatürk’ü sevdiğinden bahseder. Oy verilen AK Parti, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e düşmanlık eden, Cumhuriyet’in ilanına ‘kanlı darbe’ diyen bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir. Onun sözü AK Parti’nin sözüdür” ifadelerini kullandı.



Özel, Cumhuriyet’in temel değerlerine yapılan bu saldırının yalnızca bir kişiyle sınırlı kalmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti kurmaylarının da bu sözlere sessiz kalarak onay verdiğini dile getirdi.



'Bu alçaklık gaflet değil, hıyanettir'

Ahmet Hamdi Çamlı'nın sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:



“1923’e ‘kanlı darbe’ demek cehaletle açıklanamaz. Bu alçaklık Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde bahsettiği gaflet ve delaletin ötesinde, bir hıyanet çizgisidir. Sayın Erdoğan’ın bu hadsizliği kınamasını bekledik, yapmadı. AK Parti’den de bir açıklama bekledik, olmadı. Sadece Ömer Çelik sade suya tirit bir tweet attı. O da Ahmet Hamdi Çamlı’nın adını anmadan, Cumhuriyet’i seviyoruz dedi.”



Özel, bu tür durumlarda re’sen harekete geçmesi gereken savcıların da sessiz kaldığını belirterek, “Cumhuriyet savcısı unvanını taşıyıp da bu alçaklığa karşı soruşturma başlatmayan, bu unvanı da, maaşını da hak etmiyor” dedi.



'81 ilde suç duyurusu: Bu namussuzdan hesap soracağız'

CHP Lideri, grup başkanvekillerinin tüm milletvekilleri ve 81 il başkanıyla birlikte, Çamlı’nın sözlerine karşı yargının işlem yapmaması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Özel, “81 ilden birinden bir savcı çıkacak, bu namussuzdan hesap soracak” dedi.



'AK Parti’de Yeliz siyaseti: Borsayı bile çökerten anlayış'

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı’yı “organizma” ifadesiyle tanımlayarak, geçmişte “Yeliz” takma adıyla Meclis’te sahte yayın yapan bir milletvekili olduğunu hatırlattı. “Kameraya bastı, maskesi düştü. Türkiye'deki bütün Yeliz’lerden özür diliyorum” diyen Özel, Çamlı’nın siyasetin geldiği seviyeyi gösterdiğini söyledi.



'Borsa bile CHP sayesinde toparlanıyor'

Özel, konuşmasının bir diğer bölümünde Borsa İstanbul’daki dalgalanmaları gösteren bir grafik üzerinden değerlendirme yaparak, 19 Mart’ta yaşanan siyasi gelişmelerin borsayı doğrudan etkilediğini belirtti. Özel, “Zeydan Karalar ve diğer başkanlarımıza yönelik operasyonun ardından borsa %8,79 düştü. Dolar fırlamasın diye rezerv yakıldı. 30 Haziran’da CHP ile ilgili mahkeme kararı ertelenince borsa yüzde 5,54 toparladı. Çünkü artık demokratik umut vardı, moralli bir muhalefet vardı” dedi.



“Tayyip Bey bir şey yaptırınca borsa çakılıyor. Bu ülkenin 100 büyük şirketinin değeri çöküyor. Yabancı yatırımcı bu ortamda neden gelsin?” ifadelerini kullanan Özel, CHP’nin mücadelesi sayesinde piyasalarda bile bir toparlanma olduğunu savundu.



'Ahlaki üstünlük, çoğunluk enerjisi bizde'

Amasya, Bayburt ve Konya gibi şehirlerde yapılan mitinglere değinen Özel, “Tarihlerinin en büyük mitinglerini yapıyoruz. Amasya’da gece vakti meydan doluyor, Bayburt’ta 800 oy aldığımız yerden 15 bin kişi mitinge geliyor. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Halkın enerjisi bizde” dedi.



'AK Parti bu siyasetle eriyor'

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı’nın söz konusu paylaşımının altına yaptığı anket sonuçlarını da hatırlatarak, “Katılıyorum diyen yüzde 5, katılmıyorum diyen yüzde 95. 4,4 milyon kişi bu paylaşımı gördü. Ama bir savcı görmedi herhalde. İşte bu AK Parti siyasetinin düştüğü noktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA