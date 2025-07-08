Özel, “Aziz İhsan Aktaş'ın toplamda 388 ihale aldığını, bunun 300’ünün kamudan ve AK Partili belediyelerden geldiğini, sadece 88’inin CHP’li belediyelerden olduğunu” söyledi. Özel, “Bu 88 ihalenin sonucunda belediye başkanlarımızın tamamı tutuklu ya da gözaltında. Ama Aktaş’tan A8 makam aracı alanlar dahil, hiçbir AK Partili hakkında işlem yapılmadı” dedi.



'CHP’ye darbe yapıldı'

Konuşmasında 19 Mart’ta yaşanan olayları “milletin geleceğine darbe” olarak tanımlayan Özel, “Darbeler iktidarlara yapılır. Bu sefer yerelde iktidar olanlara, gelecekte genel iktidar olacaklara darbe yapıldı. Geleceğin cumhurbaşkanı adayına, Cumhuriyet Halk Partisi’ne darbe yaptılar” ifadelerini kullandı.



CHP lideri, milletin desteğini alamayan iktidarın devleti, millete karşı kullandığını öne sürerek şöyle konuştu:



“Sandığın gücüne, demokratik siyasete savaş açtılar. Devleti baskı aracı haline getirdiler. Buna karşı meydan meydan direniyoruz.”



'Zeydan Karalar'a kötü muamele, Tutdere'ye enkazdan sonra gözaltı'

Özgür Özel, gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltı süreçlerine de dikkat çekti. Karalar’ın Gebze’deki ablasının evinde, Tutdere’nin ise Ankara’dan Adıyaman’a dönerken gözaltına alındığını hatırlatan Özel, “Kaçacak olsalar adres vermezlerdi. Ama buna rağmen kötü muameleyle gözaltına alındılar” dedi.



Tutdere’nin 6 Şubat depremlerinde ailesinden dört kişiyi kaybettiğini hatırlatan Özel, “Abdurrahman Tutdere, taziye alacağı gece başka enkazların başındaydı. Bu milletin gözünde zaten seçilmişti. Onu tutuklamak isteyenler şimdi uydurma ifadelerle hareket ediyor” dedi.



'Bir aylık maaşı 24 bin lira olan birine, 24 bin lira rüşvet isnadı'

CHP lideri, etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın ifadelerinde Abdurrahman Tutdere’ye yönelik “24 bin TL rüşvet istedi” iddiasına değinerek, “Bir milletvekilinin maaşı 7 katı olan bu iddia, Tutdere’yi karalamak için yeterli görüldü. Ortada ihale de yok, sözleşme de yok. Daha önce AKP’li belediyenin yaptığı sözleşmeler üzerinden CHP’li başkanlar yargılanıyor” dedi.



'CHP'li 88 belediye başkanı içeride, AKP'den tek kişi yok'

Aziz İhsan Aktaş'ın 388 ihale aldığını belirten Özel, bunların %77’sinin kamu kurumları ve AKP’li belediyelerden geldiğini söyledi. “Bu ihalelerdeki tüm CHP’li belediye başkanlarımız tutuklu ya da gözaltında. Ancak AKP ve MHP’li belediyelerle çalışan Aktaş’tan A8 makam aracı alanlar hakkında tek işlem yapılmadı” diyen Özel, “AK Parti’nin CHP’yi geçtiği tek yüzde bu” ifadelerini kullandı.



“Bir suç varsa suçtan delile, delilden şüpheliye gidersin. Ama burada şüpheliden CHP’ye ulaşmak için çalışılıyor. Bu siyasi operasyonların hedefinde CHP’nin yükselişi var.”



'Türkiye'de bir haftada hukuk ve ifade özgürlüğü tasfiye edildi'

Özgür Özel konuşmasının sonunda, son bir haftalık gelişmelerin Türkiye'deki hukuk düzeninin durumunu özetlediğini belirterek şunları söyledi:



“Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı, sanatçılar menajerleriyle ifadeye çağrıldı. Hukukun üstünlüğünde dünyada 117’nci sıradayız. Gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz. AK Parti, bu eserle övünebilir.”

Kaynak : PHA