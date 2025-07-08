Soruşturma, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve bazı çalışanlarının verdikleri ifadeler doğrultusunda başlatıldı. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütüldü.



Gözaltı süreci İstanbul ve Ankara’da başladı



CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret için İstanbul’a gelen Zeydan Karalar, Gebze’deki ablasının evinde gözaltına alındı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise Ankara’dan Adıyaman’a dönüş hazırlığındayken gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Her iki isim, İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadeye alındı.



Bu sabah sağlık kontrolünden geçirilen Karalar ve Tutdere, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri saat 15.00 sularında tamamlandı.



Savcılık tutuklama ve adli kontrol talebinde bulundu



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 3 ismi ‘icbar suretiyle irtikap’, 3 ismi ise ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ‘icbar suretiyle irtikap’ suçlaması yöneltilerek, adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.



Ayrıca, bir diğer şüpheli hakkında ‘rüşvet vermek’ suçlamasıyla adli kontrol uygulanması talep edilirken, daha önce haklarında adli kontrol kararı bulunan iki kişi ise serbest bırakıldı.



Tutdere hakkında konutu terk etmeme kararı verildi



Savcılık talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi. Böylece Tutdere, hakkında hükmedilen ev hapsi nedeniyle ikametinden dışarı çıkamayacak.



Zeydan Karalar ve diğer şüpheliler hakkındaki mahkeme süreci ise haber yayına hazırlandığı sırada devam ediyordu.

Kaynak : PHA