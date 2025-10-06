Şeriban ÖZÇAKMAK - Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, Kahta'daki TOKİ Konutları'nda yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Aynı bölgede ikamet ettiğini belirten Arutay, sadece su kesintisiyle değil, hizmet eksiklikleriyle de mücadele ettiklerini söyledi.

'Vatandaş Ortada Kalıyor'

Arutay yaptığı açıklamada, iki gün boyunca sularının tamamen kesik olduğunu ifade ederek, 'Karşı bloklarımızda su akarken bizim bloklarımızda suyun hiç gelmemesi, sorunun TOKİ yönetiminden kaynaklandığını düşündürüyor. TOKİ yönetimi kesintinin belediye kaynaklı olduğunu söylüyor, belediye ise kendilerinden kaynaklanmadığını belirtiyor. Vatandaş ortada kalıyor' dedi.

Sadece su kesintisiyle değil, hizmet eksiklikleriyle de mücadele ettiklerini vurgulayan Arutay, Kahta genelinde depremzede vatandaşlar olarak en yüksek aidatı ödediklerini, ancak bu aidatların karşılığında yeterli hizmet alamadıklarını söyledi.

Arutay, 'Aidatlarımız şu anda 1.000 TL, ayrıca yakın zamanda artış yapılacağı söylendi. Buna rağmen ne temizlik düzenli yapılıyor ne asansörler sürekli çalışıyor. Gecikme olduğunda hemen faiz uygulanıyor. Hem hizmet alamıyoruz hem de yüksek aidat ödemek zorunda kalıyoruz' ifadelerini kullandı.

TOKİ Yönetimi ve İlgili Kurumlar Bu Sorunu Çözmelidir'

Yetkililere çağrıda bulunan Arutay, 'Bu sorun sadece bir bina meselesi değil, yaşam hakkını ilgilendiren bir durumdur. Vatandaşın temel ihtiyaçları, özellikle de su gibi bir ihtiyaç aksatılmamalıdır. TOKİ yönetimi ve ilgili kurumlar, bu mağduriyeti kalıcı olarak çözmelidir' dedi.

Kahta TOKİ sakinleri, su kesintilerinin giderilmesini, hizmetlerin düzenli hale getirilmesini ve aidat artışının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Kaynak : PERRE