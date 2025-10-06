Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman'da AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kadınlar el ele tutuşarak İsrail'in saldırılarına ve Filistin'de devam eden ablukanın yol açtığı trajediye dikkat çekti.

Kadınlardan Dünyaya Vicdan Çağrısı

Adıyaman Eski Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kadın Kolları temsilcileri, Gazze'de yaşanan acıların insanlığın ortak meselesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, 'Bir annenin, bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği bahar ve bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluk... İşte bu acının adı Gazze' ifadeleri kullanıldı.

Etkinlikte herkese hitaben konuşan AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, şunları söyledi:

'Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz kalan çocukların ve insanlık onurunu kaybetmeyenlerin sesi olmak için meydanlardayız. 'Biz, 'çocuklarımın karnı doyacaksa ölüme razıyım' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyoruz: Kalbiniz nerede? Yüce Allah, 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir' buyuruyor. Gazze bu ayetin en çarpıcı sınavıdır.'

'Barış Kadınla Mümkündür'

'İstanbul'dan Hakkari'ye, Trabzon'dan Erzurum'a kadar tüm kadınlara sesleniyoruz: Barış kadınla mümkündür. Bu mesele siyasi değil, insanlık meselesidir. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır.'

Sumud Filosu'na Destek Vurgusu

Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu, bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarının değil, 13 farklı ülkeden 101 gönüllünün de ülkelerine güvenle dönebilmelerini sağladı. 'Bizler, ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde yanlarındaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı: 'Umarız Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.' Bugün o umut sözleri bu meydanda yankılanıyor.'

'Sessiz Çığlık' Zinciri Büyüyor

Adıyaman'da başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak kurulan zincir, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kadınlar, etkinlik boyunca ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'Barış kadınla mümkündür' ve 'Nehirden denize özgür Filistin' mesajlarını paylaştı.

'Umarım Bu Sosyal Duyarlılık, Tüm Türkiye'de ve Tüm Dünyada Yankı Bulur'

Basın açıklamasının ardından konuşmaya devam eden AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Filistin'deki kadınların, çocukların ve masum olan bütün herkesin yanında olduklarını göstermeye gayret ettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

Bugün, Filistin'deki masum din kardeşlerimiz için buradayız. Küresel Sumud Filosu bize şunu gösterdi ki; mazlumun halen umudu var ve o umuda direniş gösteren kocaman bir ümmet var. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 81 ilde Kadın Kolları olarak burada olduğumuzu göstermek namına 'Sessiz Çığlık' diyerek yola çıktık ve hepimiz zincir halkası oluşturarak Filistin'deki kadınların, çocukların ve masum olan herkesin yanında olduğumuzu göstermeye gayret ettik. Umarım bu sosyal duyarlılık, tüm Türkiye'de ve tüm dünyada yankı bulur, İsrail'in Filistin üzerinde uygulamış olduğu bu soykırım bir an önce sona erer ve Filistin'deki kardeşlerimizle birlikte Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmak hepimize nasip olur inşallah.'

Etkinlik, 'Sessizliğimiz Gazze'nin çığlığı olacak' mesajıyla sona erdi. Katılımcılar, zulmün son bulması ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması için dünyaya ortak bir vicdan çağrısında bulundu.

