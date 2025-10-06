'Siyaset birleştirmek demektir'

Ziyaretin ardından açıklama yapan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Anahtar Parti'nin Adıyaman'daki siyaset anlayışını toplumsal birlik ve ortak akıl üzerine inşa ettiklerini vurguladı.

Alsan, şunları kaydetti:

'Bizim için siyaset ayrıştırmak değil, birleştirmek demektir. Şehrimizin her sorununu çözmek için devlet kurumlarıyla diyalog kurmak ve halkımızın sesi olmak zorundayız. Anahtar Parti olarak kapımız Adıyaman'ın her kesimine açık. Hep birlikte, el ele vererek şehrimizi geleceğe hazırlayacağız.'

Gençlere siyasete katılım çağrısı

Anahtar Parti'nin gençlik yapılanmasına da değinen Alsan, gençlerin siyasete aktif katılımının önemine dikkat çekti.

'Gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız var. Onların enerjisi, heyecanı ve vizyonu bu ülkenin geleceğini şekillendirecek. Gençler sadece eleştiren değil, üreten ve yön veren bir siyasetin içinde olmalı. Biz gençlere güveniyoruz ve onlara alan açıyoruz.'

'Samimiyet ve dayanışmayla her zorluğu aşarız'

Adıyaman'ın geleceği için ortak aklın ve dayanışmanın önemine değinen Alsan, kentte kapsayıcı bir siyasi anlayış inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Biz birlikte çalışırsak her zorluğu aşarız. Bu şehirde kimsenin dışlanmadığı, herkesin söz hakkı olduğu bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz. Samimi olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Bizim yolumuz hizmetin, adaletin ve ortak geleceğin yolu.'

Kaynak : PERRE