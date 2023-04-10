14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri için geri sayın başlarken YSK ile 28. Dönem milletvekili aday listeleri paylaşıldı. Seçimlerde CHP'den aday adayı olan Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, listede yer almayınca Türkiye'yi 2.Yüzyılında demokrasi ve adalet ile yönetilen bir Türkiye hayallerine kavuşturacaklarını söyledi.

Güneşli günlere olan inancını yitirmediğini aktaran Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"Ne güzel bir sözdür, 'Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. Biz güneşli günlere olan inancımızı yitirmedik. ' Cumhuriyetimizin 2.Yüzyılında demokrasi ve adalet ile yönetilen bir Türkiye hayallerimize kavuşacağız. Mesele Milletvekili olup olmama değil, asıl mesele demokrasiye ne kadar güç katabilmektir. Onurlu kaybetmek, Onursuz kazanmaktan daha yeğdir. Siyasette verdiğim mücadeleyi örgütlerimizin ve kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Şimdiye kadar ve bundan sonra da Sosyal sorumluluk projeleriyle, basındaki kalemimle her zaman toplumsal konulara parmak basmaya devam edeceğim. Tarihi sorumluluğumuzu biliyoruz. Bir Cumhuriyet kadını olarak Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve demokratik bir Türkiye için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Halkımızın teveccühü ve örgütlerimizin iktidar yolculuğumuzda göstereceği özveri ile Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu zorlu süreçte bana destek veren, benimle üzülen tüm dostlarıma, yol arkadaşlarıma gönülden teşekkürü borç biliyorum." Dedi.



Kaynak : PHA