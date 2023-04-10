Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluşunun Yıldönümü ve Polis Haftasında etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. İlk olarak Yeni Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret eden İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder karanfil bırakarak dua edildi. Yenipınar Caminde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda, İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak çeşitli ilahiler seslendirildi. Ardından şehit olan tüm güvenlik güçleri için dualar edildi. Programın sonunda emniyet personeli, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.



Kaynak : PHA