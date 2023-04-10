14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri için geri sayın başlarken YSK ile 28. Dönem milletvekili aday listeleri paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı'nda yıllarca çeşitli alanlarda görev alan ve partinin ağabeyi konumundaki Selim Çakır, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından YSK'ya teslim edilen listede sıralamada olmadığını gösteren Selim Çakır akrabalarıyla birlikte MHP'den istifa ederek bağımsız aday oldu.

Çakır, MHP'den istifa eden yakınları ve vatandaşlaralar ile partililerin katılımıyla bağımsız milletvekili adayı olmak üzere İl Seçim Kurumu'na müracaat etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok yıkıma neden olan Adıyaman'da MHP'den aday adayı olan Selim Çakır, listeye giremeyince partisinden istifa ederek yoğun katılımla bağımsız aday oldu.

2019 seçimlerinde MHP 1.Sıra adayı olan Selim Çakır Türkiye Genel Seçimlerinde yer almak için aday adayı başvurusunda bulundu. YSK ile 28. Dönem milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla yer almadığını gören Selim Çakır, "Tamam İnşallah" sloganıyla çıktığı yolda bağımsız aday oldu.

"Bürokrasi Adıyaman'ı il olarak görmüyor"

Milliyetçi bir insan olduğunu ve Adıyaman'a söz verdiği için çalışmalara bağımsız aday olarak devam edeceğini aktaran Çakır,"Biz Adıyaman’a bir söz verdik bu sözü tutmak için vatandaşımıza sahip çıkmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ben milliyetçi bir insanım ben vatansever bir insanım milletim vatanım ve şehrim için bir şeyler yapmayı sürdüreceğim biz istersek hiçbir şey imkansız değildir. Samsat'ta 6 yıl önce deprem oldu hala deprem konutları tamamlanmadı. Ama Elazığ'da deprem konutları sahiplerine bir bir teslim edildi neden? Çünkü bürokrasi Adıyaman'ı il olarak görmüyor. Biz onların gözüne soka soka anlıyız, şanlıyız Adıyamanlıyız diyeceğiz. " Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA