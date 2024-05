Hafta içini çalışarak geçiren Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, hafta sonunu ise Altınşehir Sosyal Tesislerinde, “Halk Buluşmaları”na ayırdı. Vatandaşların tebriklerinin yanı sıra taleplerini de dinleyerek not alan Başkan Tutdere, Meclis toplantılarında tarihi kararları oy birliği ile aldıklarını kaydetti.

“2 Mayıs’ta tarihi kararları oy birliği tüm arkadaşlarımızla birlikte aldık”

“Halk Buluşmaları”nda Perre Haber Ajansı (PHA) Muhabiri Mustafa Tekin’e değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere,”Seçimin üzerinden, bir aydan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, insanlarımızın ilgisi, alakası, heyecanı devam ediyor. Biz de bu taleplere bir taraftan karşılık vermeye çalışıyoruz, bir taraftan da kendi belediye çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Ben çok mutluyum, insanların bu ilgisinden bu alakasından çok mutluyum, biz bunun planlamasını yaptık, makamda mesai saatleri içerisinde işlerimizi yapıyoruz ve toplantılarımızı yaptık. 2 Mayıs’taki meclis toplantımızda tarihi kararları oy birliği ile tüm arkadaşlarımızla birlikte aldık. Bir taraftan Adıyaman'ın temel ihtiyaçlarını hizmet anlamında gidermek adına çalışıyoruz. Bir taraftan da tabi ki, hemşerilerimizin de bu özlemlerini gidermeye çalışıyoruz.”dedi.

Vatandaşların taleplerini aldıklarını ve hangi birimle ilgiliyse o birime ileterek takibini sağladıklarını aktaran Başkan Tutdere,”Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında, hatta bir taraftan da bu sadece hayırlı olsun ziyaretinden ziyade, talepleri de alıyoruz çünkü halk buluşmaları bunlar ve halk buluşmalarında bizzat kendim vatandaşları dinliyorum. Taleplerini not alıyorum ve bunları değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde de tekrar vatandaşlarımıza geri dönüşleri yapacağız. Bizim yetkimizde olan, bizim gerçekten yapmamız gereken işler varsa, yardımcı olacağız. Yoksa da hangi kurumda, talepler hangi birimle ilgiliyse o kurumlara aktaracağız.” Şeklinde konuştu.

“Yoğun bir konteyner talebi var”

Vatandaşların yoğun konteyner talebi olduğunun altını çizen Başkan Tutdere,”Konteyner taleplerinin hepsini alıp, AFAD’a ve Sayın Valimize ilettik, iş talepleri çok fazla yoğun. Belediyemiz bünyesinde bir istihdam ofisi açtık, talepleri orada kariyer havuzunda topluyoruz ve burada, bundan sonra hem özel sektörle hem diğer belediyelerle hem de diğer kurumlarla da işbirliği yaparak buradan, bu havuzdan, bu kariyer merkezimizden arabuluculuk yapıp hemşerilerimizin bu taleplerini de mümkün mertebe yerine getirmeye çalışacağız.”dedi.

Halkın her zaman yanında olacaklarını aktaran Başkan Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Heyecanımız yüksek, ekiplerimizle, arkadaşlarımızla beraber yoğun bir temponun içerisindeyiz. Halktan da çok ciddi bir sevgi var, çok ilgi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Birlikte çalışmaktan da çok mutluyuz. Halkımızın her zaman yanında olacağız.”

Kaynak : PHA