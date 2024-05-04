Kahta ilçe stadında oynanan maçın ilk düdüğü ile başlayan karşılaşmanın ilk yarısını Kerem Ersin ve Yusuf Ensar Poyrazlı'nın attığı goller ile 2-0 skorla Adıyaman FK önde bitirdi.

Devre arasının ardından 4 oyuncu değişikliği yaparak oyuna başlayan Afyon ekibi 71 ve 72. Dakikalarda kendi kalesinde golü buldu.

Skoru 4-0 yapan Adıyaman FK teknik adam Ayhan Kale ile çıktığı üçüncü karşılaşmasında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Ancak almış olduğu 3 puan ligde kalmasına yetmedi.

4-1 biten karşılamanın ardından 2.lig beyaz gruba veda eden takımlar sırasıyla Adıyaman Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FSK ve Bursaspor oldu.

19 puanla ligi son sırada tamamlayan ve küme düşen Adıyaman Futbol Kulübü olurken, ligi lider şekilde tamamlayıp şampiyon olarak bir üst lige çıkan takım ise 83 puanla Esenler Erokspor oldu.



Kaynak : PHA