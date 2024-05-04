İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin, "Biten her bina, teslim edilen her anahtar yeni umutları, yeni yaşam hikayelerini başlatıyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Deprem konutlarımızın yapımını tamamlayıp, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremleri bir çok acı dolu anıları ve yaşama tutunma hikayelerini barındırıyor. Tıpkı Kahramanmaraşlı İsmail ağabeyimizle, Hataylı Suphiye annemizin hikayeleri gibi… İsmail ağabeyimiz depremden 1 gün önce oğlunu evlendirmiş, ertesi gün depremde eşini ve kızını… pic.twitter.com/n149RHjRxo — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2024