Yıldırım, ormanların sadece yeşil bir örtü değil, Türk milletinin geleceği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türk milletinin en kıymetli hazinelerinden biri olan ormanlarımız, yalnızca yeşil örtümüz değil; nefesimiz, yuvamız, geleceğimizdir. Yanan her ağaç, kaybedilen bir can gibidir. Yanan her orman, sönmeye yüz tutmuş bir umut demektir. Ormanlarımızı gözümüz gibi korumak, emanete sadakatimizin gereği, ülkemizin istikbaline dair vazifemizdir.”

“Gönüllü ekiplerimizle göreve hazırız”

Ülkü Ocakları olarak orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm birimlerinin yanında olduklarını belirten Yıldırım, teşkilat bünyesinde eğitimden geçirilen gönüllü ekiplerin göreve hazır olduğunu duyurdu:

“Bugün buradan açıkça ilan ediyoruz: Ülkü Ocakları olarak, teşkilatlarımız bünyesinde eğitimden geçirilmiş gönüllü ekiplerimizle, orman yangınlarının çıktığı bölgelerde görev alan itfaiye ve diğer devlet birimlerimizin yanında, koordineli biçimde çalışmaya hazırız. Devletimizin her kurumuyla omuz omuza, bu yeşil vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur.”

Vatandaşlara çağrı: Duyarlı olalım

Yıldırım, açıklamasında bireysel ihmallerin büyük felaketlere yol açtığını vurgulayarak vatandaşlara da sorumluluk çağrısı yaptı:

“Vatandaşlarımızı da bu konuda daha dikkatli, daha sorumlu ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ormanda yakılan bir izmarit, unutulan bir şişe, ihmal edilen bir ateş; bin yıllık ağaçları, binlerce canlının yuvasını yok etmek, geleceğimize sahip çıkmamak demektir.”

“Vatanı en çok seven, görevini en iyi yapandır”

Açıklamasının sonunda tüm teşkilatların alarm durumunda olduğunu belirten Yıldırım, çevre bilinci konusunda gençlere yönelik bilgilendirme çalışmalarının da süreceğini ifade etti:

“Unutulmamalıdır ki: Vatanı en çok seven, görevini en iyi yapandır. Ve bu görev bugün, ormanlarımızı korumaktır. Bu vesileyle çağrımızdır: Tüm teşkilatlarımız alarm durumunda olacak, çevre duyarlılığı konusunda gençlerimizi bilgilendirmeye ve gerekli müdahalelerde devletimizin yanında olmaya devam edecektir.”

Kaynak : PHA