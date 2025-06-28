Başvuru, Gerger ilçesi sınırlarında yer alan Kımıl Dağı’ndan alınarak 2023 yılında Adıyaman’a taşınan 2.100 yıllık kabartmaların geri getirilmesini kapsıyor. Kabartmalarda, Kommagene Kralı Antiochos ile Apollon’un tokalaşması betimleniyor. Eserlerin bölgenin dini yapısını yansıttığı ve kültürel miras açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Kımıl Dağı için üç maddelik talep

MHP Gerger İlçe Başkanı Hasan Aslan’ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilen dilekçede şu talepler yer aldı:

Kımıl Dağı’nın arkeolojik sit alanı ilan edilmesi,

Taşınan eserlerin Gerger’e iade edilerek yerinde sergilenmesi,

Bölgede bilimsel ve turistik kazı-araştırma çalışmalarının başlatılması.

“Bu eserler bir milletin hafızasıdır”

Başkan Hasan Aslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu eserler sadece taş ve kabartma değil; bir milletin hafızası, bir ilçenin kimliğidir. Kımıl Dağı’nda kurulacak bir açık hava müzesi, Gerger’in kültürel geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Bu sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır.”

Uluslararası destek vurgusu

Dilekçede, Oxford ve Pisa üniversitelerinden gelen akademisyenlerin bölgeye ilişkin bilimsel tespitlerine de yer verildi. Eserlerin yerinde sergilenmesinin, hem tarihî dokunun korunmasına hem de Gerger’in sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Gerger halkının da yoğun destek verdiği bu girişim, ilçenin kültürel geçmişine sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma yönündeki kararlılığını ortaya koydu.

Kaynak : PHA