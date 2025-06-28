Dava 30 Haziran’da görülecek. Mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması halinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa döneceği yönündeki iddialar tartışmaları derinleştirdi.

“Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım”

CHP lideri Özgür Özel, söz konusu sürecin partiye zarar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak. Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır.”

“Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz.”

Kılıçdaroğlu: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra yoluna girer

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li bir heyetle yaptığı görüşmede, kurultay davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre, Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet, sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer.”

Kılıçdaroğlu, olası bir iptal kararına parti yönetiminin karşı çıkması halinde çeşitli sorunlarla karşılaşılacağını da belirterek şunları söyledi:

“Karara karşı çıkarlarsa maaşları nasıl ödeyecekler, milletvekillerini nasıl seçecekler, belediye başkanını nasıl belirleyecekler?”

İmamoğlu mitinglerine eleştiri

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sadece kurultay süreciyle sınırlı kalmadı. Hakkında yargı süreci devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglere de mesafeli yaklaşan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu konu Ekrem Bey ile hukuk arasında bir meseledir. Böyle mitinglere falan gerek yok.”

Kaynak : PHA