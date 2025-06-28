Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, CHP’li bir heyetle yaptığı görüşmede konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayın iptali halinde oluşabilecek parti içi tepkinin geçici olacağını savundu.

“Arkadaşlar, bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet, sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer.”

“Karara karşı çıkarlarsa nasıl maaş ödeyecekler?”

Kılıçdaroğlu, mahkemenin iptal yönünde karar vermesi halinde parti içinde bu karara karşı çıkmanın çeşitli pratik sorunlara yol açabileceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Karara karşı çıkarlarsa maaşları nasıl ödeyecekler, milletvekillerini nasıl seçecekler, belediye başkanını nasıl belirleyecekler?”

İmamoğlu mitinglerine eleştiri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları yalnızca kurultay süreciyle sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu, hakkında tutuklanma ihtimali bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek mitinglerini de eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu konu Ekrem Bey ile hukuk arasında bir meseledir. Böyle mitinglere falan gerek yok.”

Kaynak : PHA