Batman’daki Ahmet Güneştekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Erbakan, bölge halkına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Erbakan, geçmişte Necmettin Erbakan’ın vurguladığı “İslam kardeşliği” anlayışının bugün de Yeniden Refah Partisi tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

“Yıllarca bu bölgede yaşadığımız sorunların çözümü, birlik ve beraberliğin çaresi olarak İslam kardeşliğini, ümmet kardeşliğini Erbakan hocamız ön plana çıkardı. ‘Sen Türkçülük yaparsan, o Kürtçülük yaparsa, öbürü Arapçılık yaparsa paramparça oluruz’ dedi. Yeni dönemde de aynı ruhla yürüyen Yeniden Refah Partimiz var.”

“Bu milletin önüne bir an önce sandığı getirin”

Konuşmasında ağırlıklı olarak ekonomik krize odaklanan Erbakan, memur, emekli, esnaf ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları sıralayarak hükümete yüklendi. Erbakan’ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

“80 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan memurların ocak zammı beş ayda eridi.”

“Açlık sınırı 27 bin TL’ye dayandı, emekli aylığı bunun neredeyse yarısında.”

“İstanbul’da ortalama kira 30 bin TL’ye ulaştı, asgari ücretle ev kiralamak imkânsız.”

“Çiftçi borç batağında, toplam borç 1 trilyon lirayı buldu, traktöründen hayvanına kadar icralık.”

“Geniş tanımlı işsizlik yüzde 32’ye çıktı, işsiz sayısı 13 milyona ulaştı.”

Erbakan, ekonomik verilere işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sabır ve metanet” çağrısını eleştirdi:

“Siz bu saatten sonra hiçbir sıkıntıyı aşamazsınız. Aşamayacağınızı bu veriler de açıkça ortaya koyuyor. Milletimizi daha fazla oyalamanın bir manası yok. Milletimizde artık sabır da metanet de kalmadı. Bundan sonra bu millete yapacağınız en büyük hayır, bu milletin önüne 2026 ilkbaharında seçim sandığını koymaktır. Bundan daha büyük bir hayır yapamazsınız.”

Erbakan, sözlerinin sonunda, iktidarın değişmesi gerektiğini savunarak “Milli Görüş iktidarının” borç ve faiz düzenine son vereceğini ifade etti:

“Bir an önce sandığı getirin ki artık Milli Görüş gelsin ve bu ülkeyi borç-faiz girdabından kurtarsın.”

Kaynak : PHA