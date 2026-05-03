Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (UGC) Genel Başkanı Ahmet Öz, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla kapsamlı bir mesaj yayımlayarak, basın özgürlüğünün demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Öz, mesajında hem Türkiye'de hem de dünyada görevini büyük fedakârlıklarla sürdüren gazetecilerin karşı karşıya kaldığı zorluklara vurgu yaparken, özellikle savaş ve afet bölgelerinde hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı.

'Gazetecilik Hakikatin Peşinde Kutsal Bir Görevdir'

Başkan Öz açıklamasında, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda toplum adına hakikatin peşinde koşulan kutsal bir görev olduğunu belirterek, 'Basın özgürlüğü; halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasının en temel güvencesidir. Gazeteciler, kimi zaman en zor şartlarda, baskı ve tehditlere rağmen kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmektedir' ifadelerini kullandı.

'Gazeteciler İnsanlığın Sesi Olmuştur'

Dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışmaların en ağır bedellerinden birini gazetecilerin ödediğine dikkat çeken Başkan Öz, özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerinde görev yaparken yaşamını yitiren gazetecileri anarak, 'Savaşın ortasında, bombaların gölgesinde gerçeği dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, aslında insanlığın sesi olmuştur. Onların kaybı sadece meslek camiası için değil, tüm insanlık için büyük bir kayıptır' dedi.

'Depremde Hayatını Kaybeden Gazetecileri Unutmadık'

Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden gazetecileri de unutmayan Başkan Öz, afet anlarında görev yapan basın mensuplarının büyük bir özveri gösterdiğini ifade ederek, 'Deprem felaketlerinde hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimizi de rahmetle anıyoruz. Onlar, kalemleriyle, kameralarıyla tarihe not düşerken hayatlarını kaybettiler' sözlerine yer verdi.

'Basın Özgürlüğü Toplumsal Bir Sorumluluktur'

Basın özgürlüğünün evrensel bir hak olduğuna işaret eden Başkan Öz, gazetecilere yönelik baskıların toplumun haber alma hakkına müdahale olduğunu belirterek, 'Gazetecilere yönelik her türlü baskı, aslında toplumun haber alma hakkına yapılmış bir müdahaledir. Bu nedenle basın özgürlüğünü korumak, sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur' dedi.

'Özgür ve Güçlü Basın için Mücadele Sürecek'

Mesajının sonunda tüm basın çalışanlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayan Başkan Öz, hayatını kaybeden gazetecilere rahmet dileyerek, özgür ve bağımsız basın için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE