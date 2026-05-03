Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?

Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda verilecek emekli ikramiyesinde artış planlanmıyor. Ramazan Bayramı'nda ödenen 4 bin TL tutarındaki ikramiyenin aynı şekilde Kurban Bayramı'nda da verileceği belirtildi.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında aylık veya gelir alan birçok kişi bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim aylığı alanlar, vazife malullüğü aylığı bulunanlar, sürekli iş göremezlik geliri elde edenler ve şeref aylığı alan kişiler de bayram ikramiyesi kapsamında yer alıyor.

