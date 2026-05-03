Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde duvara sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hürriyet Mahallesi'nde bir evin duvarına sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Olay sırasında çevrede bulunan anne kedinin ise meraklı gözlerle beklediği, yavrusunun kurtarılmasının ardından birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

