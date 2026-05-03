Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, Sırrı Süreyya Önder'i vefat yıl dönümünde yayımladığı açıklamayla andı. Başkan Polat yaptığı açıklamada, Önder'in barış, demokrasi ve halkların kardeşliği mücadelesine dikkat çekti.

Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, Sırrı Süreyya Önder'in sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda barışın ve emeğin savunucusu olduğunu belirtti. Polat açıklamasında, 'Sırrı Süreyya Önder; bu toprakların vicdanı, halkların kardeşliğine inanan bir barış elçisiydi. Emeğin, demokrasinin ve özgürlüğün sesi olarak yaşamı boyunca ezilenlerin yanında durdu. Onun mücadelesi; savaşın karşısında barışı, inkârın karşısında hakikati, sömürünün karşısında emeği savunma mücadelesiydi' ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, Önder'in savunduğu değerlerin bugün de önemini koruduğunu vurgulayarak, 'Farklı kimliklerin eşit ve özgür bir arada yaşayabileceği bir ülkenin mümkün olduğunu bizlere gösterdi. Anadilde eğitimden ifade özgürlüğüne, emekçilerin hak mücadelesinden barış talebine kadar bıraktığı iz yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor' dedi.

Barış mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini belirten Başkan Polat, 'Onun anısını yaşatmanın en gerçek yolu, savunduğu değerlere sahip çıkmak ve barış mücadelesini büyütmektir. Bu topraklarda barış, örgütlü bir mücadeleyle kurulacak bir gelecektir' ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi, açıklamasının sonunda Sırrı Süreyya Önder'i saygıyla andıklarını belirterek, eşit, özgür ve demokratik bir yaşam mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak : PERRE