15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’da düzenlenen anma programları akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ve Hasan Taşar Okulu bahçesindeki törenle devam etti. Programa yoğun katılım sağlanırken, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Ufuk Bayır’ın yaptığı konuşma dikkat çekti.



Bayır, konuşmasına tutuksuz yargılanmak üzere hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin selamlarını ileterek başladı. Başkan Tutdere'nin kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına inandıklarını dile getiren Bayır, halkın dayanışma duygularına teşekkür etti.



Bayır: ‘Tutdere en kısa sürede görevine dönecek’

Ufuk Bayır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“Sayın Valim, değerli protokol, kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerim, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'nin selamlarını, sevgilerini ve en içten dayanışma duygularını sizlere iletmek isterim. Kendisinin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşarak yeniden görevine dönmesini yürekten temenni ediyor ve sabırsızlıkla bekliyoruz.”



Bayır: ‘Hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir’

Başkan Vekili Bayır, 15 Temmuz’un halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı:



“Bugün burada milletimizin bağımsızlık ve demokrasi inancını bir kez daha tüm dünyaya haykırmak, 15 Temmuz 2016 gecesi vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle anmak için bir aradayız. 15 Temmuz, milletimizin iradesine, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkma kararlılığının en açık ve en güçlü göstergesidir.”



“O gece bu millet, hukukun üstünlüğüne, anayasal düzene ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını tarihe altın harflerle yazmıştır. Unutulmamalıdır ki asıl olan milletin egemenliğidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir güç millet iradesinin ve bağımsızlığının üzerinde değildir. Asla da olamayacaktır.”



‘Demokrasimizi her şartta korumalıyız’

Ufuk Bayır’ın konuşmasında demokrasiye ve adalete vurgu yapılırken, geleceğe dair şu ifadeler de yer aldı:



“Bugün bizlere düşen görev, demokrasimizi her şartta korumak, hukukun üstünlüğünü ve adaleti yılmadan savunmak, her türlü darbe ve vesayet girişimine karşı dimdik durmak ve çocuklarımıza özgür, demokratik ve aydınlık bir gelecek bırakmaktır.”



Bayır, konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere şükran duyduklarını belirterek, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkan herkese teşekkür etti.



Etkinlik kortej yürüyüşü ile başlamıştı

15 Temmuz programı sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ve Meydan Camii’nde mevlit ile başlamış; akşam 19.30’da ise Adıyaman Valiliği önünden başlayan bayraklı kortej eşliğinde Hasan Taşar Okulu’na yürüyüş yapılmıştı. Tören alanında Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının izletilmesi gibi etkinliklerle gece geç saatlere kadar süren program, sela ve dualarla sona ermişti.

