Avrupa futbolunun prestijli turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin kazananları, yarın Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ulusal Stadyum’da kozlarını paylaşacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer tarafından yönetilecek.

"Tarihi Bir Mücadele"

Bu final, Real Madrid’in altıncı, Atalanta’nın ise ilk UEFA Süper Kupa zaferini elde etme şansı anlamına geliyor. Real Madrid, daha önce bu kupayı beş kez kazanarak Barcelona ve Milan ile en çok kazanan takım unvanını paylaşıyor. Yarınki maçtan galip ayrılması durumunda Real Madrid, bu unvanı tek başına eline alacak. İspanyol ekibi, 2002’de Feyenoord, 2014 ve 2016’da Sevilla, 2017’de Manchester United ve 2022’de Eintracht Frankfurt karşısında kupayı kazanmıştı.

"Ancelotti Rekor Peşinde"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için de tarihi bir maç olacak. Kariyerinde dört kez UEFA Süper Kupa kazanan Ancelotti, Atalanta'yı mağlup etmesi durumunda, bu kupayı en çok kazanan teknik direktör olarak tarihe geçecek. Ancelotti, bu başarıyı 2003 ve 2007’de Milan ile, 2014 ve 2022’de ise Real Madrid ile yaşamıştı.

"Geçmiş Kazananlar ve Kupaya Hakim Ülkeler"

UEFA Süper Kupa, 12 ülkeden 25 farklı takımın müzesine gitmiş durumda. İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları beşer kez bu kupayı kazanarak zirvede yer alıyor. İngiltere temsilcisi Liverpool dört kez, İspanya'dan Atletico Madrid ise üç kez bu onura ulaşmış durumda.

Real Madrid ve Atalanta’nın karşılaşacağı bu dev final, Avrupa futbolunun en prestijli kupalarından biri olan UEFA Süper Kupa’yı kimin müzesine götüreceğini belirleyecek. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, Avrupa’nın en iyi iki takımını bir kez daha karşı karşıya getirecek.

Kaynak : PHA