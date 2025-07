Tutdere İstanbul’dan Adıyaman’a dönerken gözaltına alınmıştı



CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen son operasyon, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için gittiği İstanbul’dan dönerken ablasının Gebze’deki evinde gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Tutdere'nin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alınmış ve sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.



Savcılık, Karalar’a tutuklama, Tutdere’ye ev hapsi talep etti



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeydan Karalar dahil 3 kişi hakkında “icbar suretiyle irtikap”, 3 kişi hakkında ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. Abdurrahman Tutdere hakkında ise “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Tutdere, Sulh Ceza Hakimliği tarafından konutu terk etmeme (ev hapsi) kararıyla serbest bırakıldı.



Mahkemede: 'Ben deprem şehrinin belediye başkanıyım'



Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyen Tutdere şunları söyledi:



“Ben hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tanık anlatımları gerçekleri yansıtmıyor, buna ilişkin belgeleri savcılığa ibraz ettik. Bu şahısla görüşmüşlüğüm yok. Ben şu an bir deprem şehrinin belediye başkanıyım. Benim halkıma hizmet edebilmem için evde durmamam gerekiyor. Kentimizde çokça altyapı ve üstyapıda çalışmalar var, büyük projeler devam ediyor. Bu projelerin kontrolü takibi için ev hapsi tedbiri ağır olacaktır. İmza tedbirine tabi tutulmak istiyorum, halkın mağdur olmamasını istiyorum. Adıyaman’ın hizmete ihtiyacı var, 80 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Talep edilen tedbir ölçüsüzdür, gerekirse her gün imza atmaya razıyım. Adli kontrol tedbirinin değiştirilmesini talep ediyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.”



Adliye çıkışında: 'Zeydan Başkan ve diğer arkadaşlarımız da özgürlüklerine kavuşur'



Ev hapsi kararı sonrası Çağlayan Adliyesi önünde avukatları, CHP'li yöneticiler ve destekçileri tarafından karşılanan Başkan Tutdere, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Diğer arkadaşlarımızın sorguları devam ediyor. İnşallah Zeydan Başkan ve diğer arkadaşlarımız da özgürlüklerine kavuşurlar” dedi. Kararı değerlendiren Tutdere, “Mahkeme kararı ne ise uyacağız” ifadelerini kullandı.



CHP Genel Merkezi: 'Bu siyasi bir operasyondur'



CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ev hapsi kararına sert tepki gösterdi. Bulut, “Abdurrahman Tutdere, haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Bu, hukuk değil; siyasi bir operasyon, iktidarın yargı sopasıyla sindirme politikasıdır” açıklamasında bulundu.



Adıyaman Barosu: 'Ev hapsi halkın iradesine müdahaledir'



Adıyaman Barosu da konuya ilişkin bir açıklama yaparak ev hapsi kararının hukuka uygun olmadığını belirtti. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Bir belediye başkanının; kamuya açık görev ifa ettiği, sabit ikametgâhı bulunduğu ve çağrıldığında yargı mercilerine her zaman ulaşılabilir olduğu koşullarda, bu türden ağır ve ölçüsüz bir tedbire tabi tutulması, hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, halkın iradesine yönelik sistematik müdahalelerin son halkası olarak görülmektedir. Bu ev hapsi kararının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, hukuk dışı her türlü uygulamaya karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”



Avukat Mehmet Levent Bozat: 'Karara itiraz ettik, döner dönmez görevine başlar'



Başkan Tutdere’nin avukatı Av. Mehmet Levent Bozat ise ev hapsi kararına itiraz ettiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:



“Ev hapsi kararına karşı itirazımızı yaptık. Başkanımız döner dönmez görevine başlayacak. Şu an sağlığı da morali de yerinde. Adıyamanlılar Başkanımızla buluşmaya hazır olsun.”



Tutdere'nin dönüşü bekleniyor



Ev hapsi kararı sonrası Adıyaman’a dönüş hazırlığı yapan Başkan Abdurrahman Tutdere’nin, belediyedeki çalışmalarına nasıl devam edeceği merak konusu olurken; avukatları ve partisi, ev hapsi kararının kaldırılması için hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

