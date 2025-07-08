CHP’li belediyelere operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı



CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 5 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’dan Adıyaman’a dönerken İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, ablasının Gebze’deki evinde gözaltına alınarak İstanbul’a götürülmüştü.



Soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği belirtilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ve yanında çalışan bazı kişilerin beyanları gerekçe gösterilmişti.



Savcılık, Karalar için tutuklama, Tutdere için adli kontrol talep etti



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan isimler, 8 Temmuz sabahı sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, Zeydan Karalar ile birlikte üç ismi 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise aynı suçlama kapsamında 'adli kontrol hükümleri' kapsamında işlem yapılması talep edildi. Savcılık, Tutdere’nin konutu terk etmeme şeklinde ev hapsine tabi tutulmasını istedi.



Tutdere’den hakimlikte çarpıcı savunma: 'Deprem kenti için çalışmam gerek'



Tutdere, Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği savunmasında, bir deprem kentinin belediye başkanı olduğunu ve şehirde devam eden birçok önemli projenin bulunduğunu belirterek, 'Halkıma hizmet edebilmek için evde durmamam gerekir' dedi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebine uyarak ev hapsi kararı verdi.



Adliye çıkışında açıklama yaptı: 'İnşallah özgürlüklerine kavuşurlar'



Ev hapsi kararının ardından adliye önünde destekçileri ve avukatlarıyla bir araya gelen Tutdere, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Şu an bir soruşturma kapsamında ifademiz alındı, gözaltındaydık. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldık. Şu anda diğer arkadaşlarımızın sorguları devam ediyor. İnşallah Zeydan Başkan ve diğer arkadaşlarımız da özgürlüklerine kavuşurlar.”



'Mahkeme kararına uyacağız'



Ev hapsi kararına ilişkin ise Tutdere, “Mahkeme kararı ne ise uyacağız” şeklinde konuşarak, hukuki sürecin takipçisi olacaklarının sinyalini verdi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimler hakkında karar bekleniyor



Aynı dosya kapsamında savcılık, üç şüpheli hakkında daha 'rüşvet vermek' suçundan adli kontrol talep etti. Önceden adli kontrol altında bulunan iki isim hakkında ise mevcut tedbirlerin devamı yönünde karar verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında olduğu isimler hakkında tutuklama talebiyle sevk süreci devam ederken, nihai kararın Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmesi bekleniyor.



Deprem bölgesinin yönetimi için kritik bir süreç



CHP’li Adıyaman Belediyesi’nin başında bulunan Abdurrahman Tutdere’ye yönelik uygulanan ev hapsi kararı, başta barolar, meslek kuruluşları ve siyasi partiler olmak üzere birçok çevreden tepki aldı. Adıyaman Barosu ve CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, kararın hukuka ve halk iradesine aykırı olduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA