'Ev hapsiyle halk iradesi bastırılamaz'



Adıyaman Barosu tarafından yayımlanan açıklamada, 5 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alınan ve 8 Temmuz’da ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’ye uygulanan adli kontrol tedbirinin, görevdeki bir belediye başkanı açısından hukuka aykırı ve ölçüsüz olduğu belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Bir belediye başkanının; kamuya açık görev ifa ettiği, sabit ikametgâhı bulunduğu ve çağrıldığında yargı mercilerine her zaman ulaşılabilir olduğu koşullarda, bu türden ağır ve ölçüsüz bir tedbire tabi tutulması, hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, halkın iradesine yönelmiş sistematik müdahalelerin son halkası olarak görülmektedir.”



Adli kontrol tedbirine karşı tepki: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor



Baro açıklamasında, ev hapsi kararının yalnızca özgürlüğü kısıtlamakla kalmadığı, aynı zamanda masumiyet karinesini fiilen ortadan kaldırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:



“Bu ev hapsi, masumiyet karinesini fiilen ortadan kaldıran, toplum ve görev yaptığı kent karşısı itibarsızlaştırma amacı taşıyan siyasi bir uygulama niteliği taşımaktadır.”



Baro Başkanı Doğan: 'Tutdere görevine dönmeli'



Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan ise yaptığı ayrı bir açıklamada, verilen ev hapsi kararının kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Tutdere hakkında verilen ev hapsi kararı kabul edilemez. Derhal bu karardan dönülmesini bekliyoruz. Deprem sonrası yeniden imar ve inşa sürecine giren memleketimizde Belediye Başkanımızın görevinin başında olması gerekmektedir.”



'Hukuk dışı her türlü uygulamaya karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz'



Açıklamanın sonunda Adıyaman Barosu, meslektaşları Av. Abdurrahman Tutdere’nin yanında olduklarını vurgulayarak şu mesajı verdi:



“Adıyaman Barosu olarak; bu ev hapsi kararının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, hukuk dışı her türlü uygulamaya karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”



Ne olmuştu?



Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 5 Temmuz 2025 tarihinde hakkında başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, İstanbul’da 3 gün süren sorgunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak mahkeme tarafından konutu terk etmeme kararı verilerek 'ev hapsi' tedbiri uygulanmaya başlanmıştı.



Adıyaman Barosu’nun açıklaması, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen destek mesajlarıyla birlikte karara karşı hukuki ve toplumsal tepkilerin büyüdüğünü gösteriyor. Sürece dair gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Kaynak : PHA