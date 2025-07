Fezlekeler Karma Komisyon’a gönderildi



TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na iletti.



Karma Komisyon’un toplanması halinde fezlekeleri gündemine alması veya her biri için alt komisyon kurması bekleniyor. Alt komisyonlar dosyaları inceleyip rapor hazırlayacak, raporlar ana komisyona sunulacak. Komisyonun vereceği nihai karar Genel Kurul gündemine taşınabilecek.



Özgür Özel hakkında soruşturma süreci



CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında geçtiğimiz hafta da 18 Nisan 2025 tarihinde Danıştay önünde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Bu kapsamda düzenlenen fezleke ile ilgili süreç, Meclis gündemine taşınmış oldu.



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı



Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında da seçim sürecine yönelik iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade çağrısı yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Ekim ayında yapılan il kongresine ilişkin, “menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı” yönündeki ihbarlar doğrultusunda 2025/53885 numaralı dosya kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Çelik dahil bazı isimlerin ifadeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.



Dokunulmazlık süreci nasıl işliyor?



Fezleke TBMM’ye ulaştıktan sonra şu adımlar izleniyor:



Hazırlık Komisyonu kuruluyor: Her partiden belirlenen üyeler arasından kura ile seçilen 5 milletvekilinden oluşan Hazırlık Komisyonu, 1 ay içinde rapor hazırlıyor. Fezlekesi bulunan milletvekili komisyona davet ediliyor ancak tanık dinlenemiyor.



Karma Komisyon aşaması: Hazırlık Komisyonu’nun raporu Karma Komisyon’a geliyor. Karma Komisyon da en geç 1 ay içinde karar veriyor: ya dokunulmazlığın kaldırılması ya da kovuşturmanın milletvekilliği sonrasına ertelenmesi.



Genel Kurul aşaması: Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkarsa dosya Genel Kurul’a geliyor. Her milletvekili ve her dosya ayrı ayrı oylanıyor. Açık oylama yapılıyor ve karar yeter sayısı 151.



Savcılık süreci: Dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra dosya Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili savcılığa gönderiliyor. Savcılık soruşturmaya devam ediyor.



Dokunulmazlık kalksa da vekillik sürüyor



Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığında vekilliği sona ermiyor. Vekil Meclis çalışmalarına katılabiliyor, maaş alabiliyor ve sosyal haklardan yararlanabiliyor. Ancak yargılama sonucu kesin hüküm giyerse, bu karar Genel Kurulda okunarak milletvekilliği düşürülüyor.



Genel Kurul kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi’ne 7 gün içinde başvuru yapılabiliyor. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu 15 gün içinde karara bağlıyor.

Kaynak : PHA