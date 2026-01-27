Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün sabah saatlerinde Silivri'de başlandı. Dava kapsamında 33'ü tutuklu 200 sanık hakim karşısına çıktı.

Tutdere'nin avukatı kararın Adıyaman Adliyesince verilmesi talebinde bulundu

Belediye başkanlarının avukatları dosyaların tefrik edilmesi için yetkisizlik talebinde bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin avukatı , Tutdere açısından suçun işlendiğini iddia edilen yerin burası olmadığını ve örgütsel bir bağ da kurulamadığını belirtti. Tutdere'nin avukatı kararın Adıyaman Adliyesince verilmesini talep etti.

22 ismin savunmalarının bulundukları illerde alınması için müzekkere verildi

Devam eden davada Mahkeme ayrıca telefon ve kayıt cihazlarını kullanılmasını yasaklarken, mahkeme ayrıca, aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu 22 ismin savunmalarının bulundukları illerde alınması için müzekkere yazdı.

Kaynak : PERRE