36 saatlik çalışma tamamlandı

Adıyaman’a içme suyu sağlayan Havşeri İsale Hattı’nda 6 Ağustos sabahı başlatılan ve eski boruların yeni borularla değiştirilmesini kapsayan deplase çalışmaları, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin 36 saat süren yoğun mesaisiyle tamamlandı.



Çalışmaların ardından hatta yeniden su verilmeye başlanırken, yenileme sırasında borulara karışan çamur nedeniyle şebekeye ulaşan ilk suyun bulanık olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, gece boyunca tüm depolardaki suları tahliye ederek temizlik işlemi gerçekleştirdi.



Başkan Tutdere ana depoda inceleme yaptı

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sabah saatlerinde 20 binlik ana su deposunda yaptığı incelemenin ardından şu açıklamayı yaptı:



“6 Ağustos sabahının erken saatlerinde, şehrimize içme suyu sağlayan Havşeri İsale Hattı’nda eski boruların yeni borularla değiştirilmesi çalışmalarına başladık. Tüm ekiplerimizin 36 saat süren büyük operasyonu başarıyla tamamlandı ve hatta yeniden su verilmeye başlandı. Ancak çalışmalar sırasında hatta bulaşan çamur nedeniyle ilk etapta akan suyun tam berrak olmadığını gördük. Bu nedenle gece boyunca tüm depolarımızdaki suları tahliye ettik. Şu anda sular berraklaşıyor ve kısa süre içinde şebekelerimize verilmeye başlanacak.”



“İçme suyu olarak kullanılmamalı” uyarısı

Tutdere, suyun tamamen temizlenene kadar yalnızca kullanma suyu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek,



“Şu an sularımız berraklaşıyor. Kısa süre içinde şebekelere verilmeye başlanacak. Ancak tamamen berraklaşana kadar yalnızca kullanma suyu olarak kullanılmasını, içme suyu olarak tüketilmemesini tavsiye ediyoruz.” dedi.



“Süreci yakından takip ediyoruz”

Sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Başkan Tutdere, sular tamamen temizlendiğinde ikinci bir bilgilendirme yapılacağını açıkladı:



“Gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Adıyaman’da 6 Şubat depreminin yaralarını saracak, su başta olmak üzere tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

