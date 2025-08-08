Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlanan seferler, 11 Ağustos 2025 Pazartesi gününden itibaren her saat başı, 07.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece TOKİ bölgesinde oturan vatandaşlar gün boyunca düzenli toplu taşıma hizmetinden yararlanabilecek.



Geçici güzergâh ve duraklar

Geçici olarak belirlenen güzergâhta otobüsler şu duraklardan hizmet verecek:



Eski Valilik



Hürriyet



Hısnı Mansur



Çamlıca



İndere giriş



İndere Cami



İndere AFAD Bürosu önü



Başkan Tutdere: “Her noktaya eşit hizmet”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni seferlerin vatandaşların şehir merkezine güvenli ve hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacağını belirtti:



“Deprem sonrası yeni yaşam alanlarına taşınan hemşehrilerimizin ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli planlamayı tamamladık. İndere TOKİ’de yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezine güvenli, hızlı ve düzenli şekilde ulaşabilmeleri amacıyla seferleri başlatıyoruz. Adıyaman’ın her noktasına eşit ve kesintisiz hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kaynak : PHA