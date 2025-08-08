Ekipler, dağıtım yapılacak mahallelere girişte araç hoparlörlerinden anons yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Anonsların ardından haneler, su deposu bulunan bina ve siteler ile konteyner kentlerdeki depolar dolduruluyor.



İş yerleri ve kurumların talebi Alo 153’ten karşılanıyor

İş yerleri ve kamu kurumlarının su ihtiyacı ise Alo 153 Zabıta Hattı üzerinden iletilen talepler doğrultusunda karşılanıyor. Talep kaydı alınan adreslere ekipler yönlendirilerek depoların doldurulması sağlanıyor.



Başkan Tutdere: “Kimse susuz kalmayacak”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, su sorunu tamamen çözülene kadar tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olacaklarını vurguladı:



“Kimse susuz kalmayacak; ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor. Öte yandan bu süreçte hemşehrilerimizden suyu tasarruflu kullanmalarını önemle rica ediyoruz.”



Başkan Tutdere, su kesintilerinin tamamen sona erdirilmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını da belirtti.

Kaynak : PHA