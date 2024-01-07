CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, temeli atılan kalıcı konutların, yıkılan konut sayısını karşılayacak kadar olmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalıcı konutların teslimine dair verdiği sözün havada kaldığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, depreme hazırlık, kalıcı konutların sayısı ve konutların teslim süresine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Tutdere, iktidarın seçim öncesi verdiği sözlerle oyları aldığını ve sonra da vaatlerinin havada kaldığını ifade etti.

Kaynak : PHA