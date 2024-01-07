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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JgIHuqrJ6J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2024

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.

Yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam edildiğini duyurdu.

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