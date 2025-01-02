Belediye Başkanı Tutdere, deprem sürecinde Adıyaman hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yapan televizyon kanallarına tepki gösterdi. Tutdere, bu yayınların deprem sırasında şehirdeki yardım akışını engellediğini belirtti. Şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depremlerinde Adıyaman’ın ismini bile bültenlerinde geçirmeyen bu kanallar, Kâhta’nın gece çekilmiş görüntülerini Adıyaman şehir merkezi gibi göstererek hayatın normale döndüğü algısını yarattı. Bu, yardımların gelmesini engelledi. Bu tür haberlerle ilgili yasal yollara başvurduk ve tekzip metinlerini gönderdik.”

Mobing İddialarına Yanıt

Meclis oturumunda gündeme gelen personellere yönelik mobing iddialarına da değinen Başkan Tutdere, bu tür uygulamaların kesinlikle yapılmadığını belirtti. Tutdere, “Hiçbir çalışanımıza emeklilik baskısı yapmadık ve yapmayacağız. Emeklilik anayasal bir haktır ve bu konuda dedikodulara itibar edilmemeli.” dedi.

İçme Suyunda Kalıcı Çözüm: Atatürk Barajı Projesi

Adıyaman’ın içme suyu sorununa çözüm için hazırlanan projeyi tanıtan Başkan Tutdere, Atatürk Barajı’ndan pompa sistemiyle su temin edileceğini açıkladı. Projenin büyük maliyetler içerdiğini vurgulayan Tutdere, bu maliyetlerin AFAD bütçesine alınması için çalışacaklarını söyledi.

“Bu proje, şehrimizin hayati ihtiyaçlarından birini karşılayacak. DSİ ile protokol yapacağız ve projenin AFAD bütçesi kapsamına alınması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde olacağız.” dedi.

İBB’den Deprem Şehitliği Projesi

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman Belediye Mezarlığı’na deprem şehitliği yapacağı duyuruldu. Başkan Tutdere, bu projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Şehitkâmil Belediyesi ile Kardeş Kent Protokolü

Adıyaman Belediyesi ile Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi arasında kardeş kent ilişkilerinin kurulması için protokol hazırlanacağı bildirildi. Başkan Tutdere, belediyeler arası iş birliğinin kültür, sanat, spor ve ekonomik alanlarda projeler geliştirmek için önem taşıdığını vurguladı ve meclisten yetki istedi.

Toplantıda Alınan Kararlar

Ocak ayı toplantısında 30 dosya imar komisyonuna havale edilirken, komisyonlarda görüşülen 19 madde oylanarak karara bağlandı. Başkan Tutdere, belediyenin hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA