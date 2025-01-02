"Suriye Politikası: Başarı Algısı ve Seçmen Desteği"

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) uzun süredir devam eden Suriye politikası seçmenler arasında geniş bir destek görüyor. Katılımcıların %44,8’i Suriye politikasını başarılı bulurken, %44’ü bu politikanın başarısız olduğunu düşünüyor. AK Parti seçmenlerinin %77,4’ü ve MHP seçmenlerinin %73,2’si bu politikayı başarılı olarak değerlendiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti seçmenleri arasında ise iktidarın Suriye politikasını olumlu bulanların oranı sırasıyla %20 ve %19. Esad’ın devrilmesinin Türkiye’ye olumlu yansıyacağını düşünenlerin oranı %59,6 iken, olumsuz etkileri olacağını düşünenlerin oranı %24,9 olarak belirlendi.

"Asgari Ücret: Yetersizlik Algısı Yaygın"

2025 yılı için belirlenen 22.104 TL’lik asgari ücretin yeterliliği sorulduğunda, katılımcıların %85,4’ü bu artışı yetersiz bulduğunu ifade etti. AK Parti seçmenlerinin %77,9’u ve MHP seçmenlerinin %70,7’si bu artışı yetersiz bulurken, CHP seçmenlerinde bu oran %95,5 olarak ölçüldü. Bu durum, ekonomik sorunların geniş bir seçmen tabanında memnuniyetsizlik yarattığını ortaya koyuyor.

"Türkiye’nin Yönetimi Algısı: Memnuniyetsizlik Artıyor"

Katılımcıların %62,9’u Türkiye’nin kötü yönetildiğini belirtirken, iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı %37,1’de kaldı. Bu oran, Eylül 2024’te yapılan benzer bir araştırmaya kıyasla kötü yönetildiğini düşünenler arasında 5 puanlık bir artış olduğunu gösteriyor. AK Parti seçmenlerinin %28,9’u ve MHP seçmenlerinin %40,7’si ülkenin kötü yönetildiğini ifade etti.

"Seçmen Eğilimleri ve Partilerin Oy Oranları"

Araştırmada, “Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna katılımcıların verdikleri yanıtlar şöyle dağıldı:

CHP: %31,3

AK Parti: %30,8

MHP: %10,9

DEM Parti (Yeşil Sol): %8,4

Zafer Partisi: %4

İYİ Parti: %4

Yeniden Refah Partisi: %3,4

Bu sonuçlar, CHP’nin oy oranında toparlanma eğilimi gösterdiğini, AK Parti’nin ise oy oranını sabit tuttuğunu ortaya koyuyor.

"Lider Beğenisi: Mansur Yavaş Zirvede"

En çok beğenilen liderler sıralamasında Mansur Yavaş 5,86 puanla birinci sırada yer alırken, onu Hakan Fidan (5,72) ve Selçuk Bayraktar (5,60) takip ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ise 4,97 puanla beşinci sırada bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yüksek beğeni oranı, Suriye politikasındaki performansıyla ilişkilendiriliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Seçim Senaryoları"

Araştırmada dört farklı cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu ele alındı:

"Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu"

Erdoğan: %34,2

Yavaş: %30,3

İmamoğlu: %28,3

"Hakan Fidan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu"

Fidan: %36,3

Yavaş: %28,9

İmamoğlu: %26,9

"Selçuk Bayraktar, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu"

Bayraktar: %34,3

Yavaş: %29,5

İmamoğlu: %27,8

"Bilal Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu"

Yavaş: %37,3

İmamoğlu: %31,5

Erdoğan: %16,0

İlk üç senaryoda iktidarın adayları oyların çoğunluğunu alırken, Bilal Erdoğan’ın aday olduğu senaryoda Mansur Yavaş birinci sıraya yükseliyor.

"Türk Milliyetçiliğini Temsil Eden Parti Algısı"

Türk milliyetçiliğini en iyi temsil eden parti olarak katılımcıların %20,8’i AK Parti’yi, %16,6’sı CHP’yi ve %16,6’sı MHP’yi gösterdi. Bu sonuçlar, milliyetçilik algısının seçmenler arasında farklı partiler tarafından temsil edildiğini ortaya koyuyor.

"Araştırma Yöntemi"

Araştırma, Türkiye genelinde 1.500 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemiyle gerçekleştirildi. Örneklem, %95 güven aralığında ±2,53 hata payıyla oluşturuldu.

Kaynak : PHA