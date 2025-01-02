Arıkan, yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alınan 17 kişilik grubun arka planının tamamen aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Türkiye, hiçbir zaman böylesine derin bir yozlaşma ile anılmamalıydı" ifadelerini kullandı.

"Stratejik Bir Kurumun Başkanı Almanya’ya Kaçtı"

Yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamalar yapan Arıkan, eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı’nın Almanya’ya kaçtığına yönelik haberleri değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke tarihinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle başka topraklara göç edenlere ya da siyasi nedenlerle sığınanlara tanıklık etti. Ancak ilk defa stratejik bir kurumun başkanının başka bir ülkeye kaçtığını görüyoruz. Türkiye’nin medeniyetini temsil eden bir vakıf, kendi yöneticileri tarafından soyulmuş, bu ortaya çıkınca da kaçan bir idareciyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum hem Türkiye’ye hem de medeniyetimize yakışmayan bir hal almıştır."

"Hükümet, Yolsuzlukları Olağanlaştırmaya Çalışıyor"

Son dönemde yolsuzluk ve istifaların artmasıyla ilgili eleştirilerde bulunan Arıkan, hükümetin yolsuzlukları normalleştirdiğini savunarak şöyle konuştu:

"Son 15 gün içinde halen görevdeki bir bakanın eşi ve ünlü bir siyasetçinin oğlu neden istifa etti veya ettirildi? Bu kişiler bu soruşturmanın neresindedir? Türkiye’nin vakıf medeniyetini temsil eden bir kurum, bu tarz yolsuzluklarla anılmamalıydı. Bugün geldiğimiz nokta, mevcut yönetim anlayışının ülkeyi getirdiği tablodur. Bu yüzden biz, yolsuzluğun ve liyakatsizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz."

"Duble Yolsuzluklarla Mücadele Edeceğiz"

Yunus Emre Enstitüsü’nün dünyanın dört bir yanında Türkiye ile bağ kuran önemli bir kurum olduğunu belirten Arıkan, bu tarz vakıfların yolsuzluklarla anılmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Biz duble yollara değil, duble yolsuzluklara karşıyız. Yunus Emre Enstitüsü gibi kıymetli bir kurumun soyulmasına karşıyız. Yolsuzluk neredeyse biz orada olacağız, yetimin hakkını çalanların peşinden dünyanın neresine giderlerse gitsinler hesap sormaya devam edeceğiz. Yeni nesil siyaset anlayışımız, bu tür yozlaşmaların önüne geçecek bir düzen inşa etmektir."

Ne Olmuştu?

Türkçeyi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’nün eski yönetimi ve bazı şirket sahiplerinin, ‘haksız kazanç’ sağladıkları iddiasıyla bugün gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Eski Enstitü Başkanı’nın Almanya’ya kaçtığı haberleri ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kaynak : PHA