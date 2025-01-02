"Bu Bizi Yıldıramaz"

Hüseyin Baş, alınan kararları "siyasi bir baskı aracı" olarak nitelendirdi. Türkiye'de eleştirinin bile suç sayıldığı bir ortamın oluştuğunu belirten Baş, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle ifademizi verdik. Savcılık, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğüyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de bu yönde karar verdi. Bu imza meselesi adeta siyaset yapmamızın önüne konulan bir engel olarak sunuluyor. Şu anda kongre sürecindeyiz ve Türkiye'nin her yerinde çalışmalar yürütüyoruz. Haftada iki ya da üç kongreye katıldığımız zamanlar oluyor. İstanbul'a gelip imza atacağız, ardından tekrar yollara düşeceğiz. Bu süreç tamamen eleştirilerimizden dolayı bize uygulanıyor."

Baş, kararlılık mesajı vererek, "Bu bizi yıldırmak, bastırmak için kullanılan bir argüman. Ama bunlar bizi bastıramaz, yıldıramaz, baskılayamaz. Biz suç işlemeden, anayasanın bize tanıdığı haklarla siyaset yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlahi Adalete Güveniyoruz"

Baş, Türkiye'de eleştiri yapmanın dahi suç sayıldığı bir ortamda olduklarını belirterek, "Kimlerin suçsuz şekilde dışarıda gezdiğini, kimlerin suçlu damgası yediğini görüyoruz. İlahi adalete güveniyoruz. Ancak sussak gönül razı değil, konuşsak tesiri yok. Böyle bir ortamdayız" diye konuştu.

Ne Olmuştu?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin etkinliklerinde yaptığı bir konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturmaya uğramıştı. Baş, savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Baş, alınan kararın siyaset yapma özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olduğunu ifade ederek kongre çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA