Sosyal Medyaya Giriş Yaşı Tartışmaları

Yayman, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın iş birliğiyle sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili düzenleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yayman, "Sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını doğru bulmuyoruz. Aileyi ve çocuğu korumak istiyoruz. Bu konuda yaş sınırına bilim insanları ve uzmanlar karar verecek. Geri bildirimlerde en çok 13 yaş öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Yayman, sosyal medya platformlarındaki etkileşim uğruna yapılan absürt içeriklerin gençlerin geleceğini çaldığını ve aile yapısını tehdit ettiğini vurgulayarak, "Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Dijital Telif Yasası: Emek Hırsızlığına Son

2025 yılı içerisinde dijital telif yasasını hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Yayman, "Bir yanda '5N 1K' kuralıyla çalışan gazeteciler var, diğer yanda onların emeklerini kopyalayıp paylaşan kişiler. Bu anlayış, dijital ortamda gazetecilik mesleğine zarar veriyor. Yeni yasa ile bu tür emek hırsızlıklarına karşı net adımlar atacağız" dedi.

Netflix ve Diğer Dijital Platformlar Komisyon Gündeminde

Komisyonun 2025 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yayman, dijital platform temsilcilerini dinlemeye devam edeceklerini ve ilk olarak Netflix’in davet edileceğini kaydetti. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı’nın da Komisyon toplantılarına katılarak görüşlerini paylaşacağını söyledi.

Suriye ve Terörle Mücadele Mesajı

Yayman, konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değinerek, "Türkiye, Suriye’de ne bir 'Teröristana' ne de 'Davut Koridoru'na müsaade edecektir. Milli iradenin tecelli etmesi ve kapsayıcı bir yönetim modelinin oluşturulması Suriye için hayati önem taşıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısına da atıfta bulunan Yayman, "Sayın Bahçeli’nin çağrısı tarihsel önemdedir. Türkiye’nin terör belasından kurtulması ve barış ortamının sağlanması için bu çağrı bir samimiyet testi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'ye Tarihi Sorumluluk Çağrısı

Yayman, DEM Parti’nin sürece daha cesur bir şekilde katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "DEM Parti, PKK terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye’de eylemlere son verilmesi noktasında daha kararlı bir tavır sergilemelidir. Şubat ayında, eğer provokasyon olmazsa, Türkiye’de silahların bırakıldığı bir döneme girileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yayman, Türkiye’nin tarihini olumlu yönde değiştirecek gelişmelerin yaşanacağına inandığını belirterek, sözlerini "2025 yılı, ülkemizin ileri hamleler yapmasını sağlayacak adımlara sahne olacak" diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA