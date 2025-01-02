Sağlık sektöründen emekli olup kuyumculuk yapmaya başlayan ve 10 üniversite mezunu olan Sedat Bayyiğit, altına yatırım yapan vatandaşların dövize ve borsaya yatırım yapan vatandaşlara kıyasla azımsanmayacak derecede daha fazla karlı çıktığını söyledi.

Kâhta Kuyumcular Derneğine bağlı olarak faaliyetini sürdüren Bayyiğit, “Emekli olmadan önce işim gereği sağlık sektöründe sıklıkla analizler yapardım. Başladığım meslekte de 2024 yılında borsa, döviz ve altına yapılan yatırımları analiz ettim. Avrupa Birliği para birimi Euro % 12, Amerikan Doları % 17 ve 2024 yılını genel olarak dalgalı bir seyirde geçiren Borsa İstanbul ortalama % 34 oranındaki getirisiyle enflasyonun altında kalırken, altın % 51 oranında artış sağlayarak yatırımcısına kazanç sağladı” dedi.

Bayyiğit, bu değerlendirmesinin ardından, son dönemlerde piyasada dolaşan düşük ayarlı altınlarla ilgili olarak, “Piyasada ucuz altın, maliyetine altın söylemleri ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Vatandaşın bunlara kanmaması gerekir. Çünkü altının dünyada belli bir pazarı ve belli bir fiyatı var. Dolayısıyla ucuza verilmesi ancak düşük ayarlı olarak satılmasıyla mümkün olabilir. Vatandaşlarımızda kar oranı yüksek olduğu algısı da olunca bu tür söylentiler halk arasında dillendiriliyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi ve algıdır.

Dernek başkanımız tarafından fiyatlar anlık olarak takip edilmekte ve bağlı bütün kuyumculara iletilmektedir. Fiyat listemizde alış ve satış arasındaki fiyat farkı; dolayısıyla kar oranı da ülkedeki en düşük seviyede. Dolayısıyla dernek fiyatından daha yüksek fiyatla alışlar ve satış fiyatından düşük satışlar şüpheli olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanında bağlı olduğumuz dernek yönetimi tarafından üye kuyumculardan düzenli ve sıkı bir şekilde altın örnekleri alınılarak teste gönderilmekte ve sonuç raporları şeffaf olarak bütün kuyumcularla paylaşılmaktadır. Yani üye kuyumcularda bile bile düşük ayarlı altın satılması biraz zor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derneğimize üye güvenli ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Kaynak : PHA