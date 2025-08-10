‘Havşeri hattı yenilendi, su şehre ulaştı’

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’a su sağlayan Havşeri isale hattında meydana gelen hasarların, su arzında ciddi sorunlara yol açtığını hatırlattı. Emlak Konut’un desteğiyle yürütülen çalışmalarda hattın 5 kilometrelik çelik boru bölümünün tamamen yenilendiğini belirten Tutdere, 6 Ağustos’ta yeni hattın devreye alındığını söyledi.



Tutdere, 8 Ağustos’ta suyun şehir depolarına ulaştığını, ancak ilk etapta boru hatlarındaki çalışmalar nedeniyle çamurlu ve bulanık akış sebebiyle kısa süreli gecikme yaşandığını ifade etti. Suyun berraklaşmasının ardından kente arzın başladığını belirten Tutdere, “Bu süreçte yaşanan mağduriyet nedeniyle bütün Adıyamanlı hemşehrilerimizden özür diliyoruz” dedi.



Atatürk Barajı projesinde ihale 18 Ağustos’ta

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de kentin kalıcı içme suyu çözümü oldu. Tutdere, Devlet Su İşleri (DSİ) ile imzalanan protokol çerçevesinde Atatürk Barajı’ndan veya alternatif bir barajdan kente içme suyu getirilmesi projesinin hayata geçirileceğini, 18 Ağustos’ta bu projenin ihalesinin yapılacağını söyledi.



“Bu proje, Adıyaman’ın geleceği için kaçınılmaz. Bakanımızın ziyareti sırasında ihale tarihi kamuoyuna duyuruldu. Hem belediye olarak hem muhtarlarımızla hem de Adıyamanlılar olarak sürecin takipçisi olacağız” diyen Tutdere, Atatürk Barajı’ndan su temin edilmesinin kentin 2071 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.



Dönüşümlü su ve tanker desteği devam edecek

Başkan Tutdere, mahallelere dönüşümlü su verme uygulamasının süreceğini, suyun ulaşmadığı bölgelere ise belediyeye ait yaklaşık 20 tanker ve 50 personelle içme suyu desteğinin sürdürüldüğünü aktardı. Ayrıca Siverek, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsat, Gölbaşı ve Yaylakonak belediyelerine araç desteği için teşekkür etti.



Tasarruf çağrısı

Tüm vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Tutdere, “Lüzumsuz su kullanımlarına izin vermeyelim. Evimizin önünü, dükkânımızın önünü, arabamızı bir süreliğine yıkamaktan vazgeçelim” dedi.



Muhtarlardan ‘siyaset üstü’ iş birliği talebi

Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, su sorununun yaklaşık 50 yıllık bir mesele olduğunu belirterek, “Belediye tek başına çözemez, milletvekilleri ve devlet el atmalı. Bu iş siyasetin konusu değil. Atatürk Barajı’ndan gelecek olan su, Adıyaman’ın tek çözüm kaynağıdır” ifadelerini kullandı.



Taş, milletvekillerine de “Siyaseti bırakın, gelin Başkanımızla birlikte çalışalım. Türkiye Mersin’den Kıbrıs’a denizin altından su götürebiliyorsa, 18–20 kilometreden buraya su getirebilir” çağrısında bulundu.



Toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları tek tek iletirken, Başkan Tutdere de gerekli talimatların verileceğini ve sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

Kaynak : PHA