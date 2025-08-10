Depremin ardından saat 20.01’de 4,6; 20.04’te 4,1 ve 20.06’da 4,0 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha kaydedildi.



Bakan Yerlikaya: “Olumsuz bir durum yok”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahada tarama çalışmalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Valilik ve belediyelerden açıklama

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Deprem sonrası il genelinde tüm ekiplerimiz sahaya sevk edildi. Şu ana kadar can kaybı ihbarı alınmamış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir” denildi.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, “Deprem ilçemizde de kuvvetli hissedildi. Ekiplerimiz sahada. İlk belirlemelere göre can kaybı yok ancak bazı yapılarda çatlak ve hafif hasar tespit edildi” açıklamasında bulundu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Tüm ilçe belediyelerimiz ve ekiplerimiz teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızdan hasarlı yapılara girmemelerini ve resmi açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz” dedi.



Saha taraması ve uyarılar

AFAD, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Hasarlı yapılara girilmemesi ve resmi makamların yönlendirmelerine uyulması çağrısında bulunuldu.



Uzmanlardan değerlendirme

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin aktif fay hattında bulunduğunu vurgulayarak, “6,1 büyüklüğü, ülkemizde deprem hasar sınırı olan 6,5’in altında. Ancak kötü yapılmış binalarda hasara neden olabilir. Bu tür depremler 300 kilometre çapındaki bir alanda hissedilebilir” dedi.



Özet:

Büyüklük: 6,1 (AFAD) / 6,0 (Kandilli)

Merkez üssü: Sındırgı, Balıkesir

Derinlik: 11 km

Artçılar: 4,6 – 4,1 – 4,0

İlk tespit: Can kaybı yok, bazı yapılarda hafif hasar

Kaynak : PHA