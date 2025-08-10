Kaymakam ve belde belediye başkanlarıyla görüşmeler

Ziyaret programı kapsamında Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ile bir araya gelen Özhan, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin hızlandırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Harmanlı Belediye Başkanı Ali Azık’ı makamlarında ziyaret ederek, altyapı, üstyapı ve konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kalıcı deprem konutlarında inceleme

Milletvekili Özhan, yapımı kısa sürede tamamlanması planlanan kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Depremin ardından devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini vurgulayan Özhan, “Vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşmaları için çalışıyoruz” dedi.



Aile ziyaretleri

Balkar Beldesi’nde Kuşçu ailesini, Belören Beldesi’nde ise Uçar ailesini yeni konutlarında ziyaret eden Özhan, ailelerin taleplerini dinledi. Özhan, “Asrın felaketinin ardından her bir vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Girilmedik kapı bırakmayacağız’

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Özhan, Adıyaman genelinde vatandaşlarla temaslarını sürdüreceklerini belirterek, “Sıkılmadık el, girilmedik kapı bırakmayacağız. Milletimizin yanında olmaya, sorunlarını çözmeye ve umutlarını yeşertmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA