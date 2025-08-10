Sıcak yaz günlerinde evlerde su kesintilerinin hissedildiğini vurgulayan Alsan, “Eleştirilecek pek çok tarafı olmasına rağmen ne hükümeti ne de belediyeyi suçlamayacağım. Ancak acil olarak yapılması gerekenler bellidir” dedi.



Kaynaklarda kayıp-kaçak tespiti

Alsan, Havşeri ve Gürlevik kaynaklarından çıkan suların şehir merkezine ulaşana kadar yaşadığı kayıp-kaçak oranlarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Bu hatlarda hasar varsa onarım yapılmasını, tarla sulaması yapan vatandaşların ise uyarılmasını önerdi.



Kapalı sistem ve kamulaştırma önerisi

Açıkta akan suların tarım alanlarına yönlendirilmesinin önlenememesi durumunda kamulaştırma yapılması gerektiğini ifade eden Alsan, su hatlarının kapalı sisteme dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.



Belediyeye yeraltı suyu kullanımı çağrısı

Belediye park, refüj ve kavşaklarda sulama işlerinde şebeke suyu yerine sondajlarla elde edilecek yeraltı suyunun kullanılmasını isteyen Alsan, sokaklarda kaynağı belli olmayan su akıntılarının şebeke hattında hasar olduğuna işaret ettiğini belirtti.



Alternatif kaynakların devreye alınması

Gelecek yaz su sorunu yaşanmaması için Havşeri ve Gürlevik dışında farklı su kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Alsan, “Bu kaynaklar mevcut. Şebekeye bağlantıları yapılarak kalıcı çözüm sağlanabilir” dedi.



‘Kaynaklarımız var, yönetmemiz gerekiyor’

Türkiye’nin kaynak suları ve yeraltı suları bakımından en zengin coğrafyalarından birinde yer alan Adıyaman’da su sıkıntısının bilimsel verilere rağmen yaşanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Alsan, “Yetkililerin çağrımıza kulak vermesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Su fiyatlarına tepki

Alsan, 5 litrelik suyun 38 TL’ye satıldığına dikkat çekerek, “Bir insanın günde en az 3 litre su içmesi gerektiğinden yola çıkarsak, ortalama bir ailenin günlük içme suyu maliyeti 200 TL civarındadır. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz” dedi.



Açıklamasını, “Adıyaman’ın su sorunu kalıcı değil, kaynaklarımız var; yönetmemiz gerekiyor” sözleriyle tamamladı.

