CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere’nin, Adıyaman Öğretmenevi inşaatıyla ilgili verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, inşaatın ne zaman tamamlanacağına açıklık getirilmedi. Adıyaman Öğretmenevi inşaatı, 2024 yılında da askıda kaldı.

Tutdere, 10 Ocak 2024 tarihinde, 8 Nisan 2022’de sözleşmesi imzalanan ancak bugüne kadar tamamlanmayan, kentte öğretmenleri konaklama sıkıntısını önemli ölçüde gidermesi beklenen Adıyaman Öğretmenevi’nin akıbetine dair soru önergesi verdi.

“2024 Yılı İçin Sadece Yatırım ‘Teklifi’nde Bulunduldu”

Tutdere söz konusu soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanlığından inşaatta yaşanan gecikmenin nedenleri ve Öğretmenevinin ne zaman tamamlanacağına dair bilgi istedi. Milli Eğitim Bakanlığından gelen yanıtta ise Öğretmenevi inşaatının 2024 yılında da tamamlanmayacağı anlaşıldı.

Bakanlığın yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“15.01.2024 tarihli ve 32430 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında öğretmenevleri için hazırlanan program detay çalışmaları devam etmektedir.

Adıyaman Valiliğinde konuya ilişkin olarak;

Adıyaman Öğretmenevinin hayırsever tarafından inşaat yapımının başlatıldığı, ihaleyi alan firma ile 04.08.2022 tarihinde sözleşme imzalandığı, 08.08.2022 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, ancak inşaatın geriye kalan işlerinin bölgede yaşanan depremden dolayı geciktiği bu nedenle tamamlanamadığı, tamamlanması için yaklaşık maliyeti hazırlanarak Bakanlığımıza sunulduğu ve Bakanlığımız bütçesinden tamamlanmak üzere 2024 Yılı Devlet Yatırım Programına alınması için teklifte bulunulduğu belirtilmiştir.”

“Adıyaman Valiliği 2024 Yılı Yatırım Programında Bulunmuyor”

CHP Milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bakanlıktan gelen cevap ve valilik yazısına istinaden de “Adıyaman Valiliğinin internet sitesine yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programında, Öğretmenevi inşaatına dair herhangi bir yatırımın ilan edilmediği de görüldü.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA