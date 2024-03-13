Esnaf ve vatandaş buluşmalarında yoğun ilgi gören Polat, Adıyaman'ın marka şehir olması için hayata geçirecekleri projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Polat, gönül verdiği Adıyaman halkına layık olmak için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirterek, "Hamd olsun şahsıma ve partime büyük teveccüh var. İnşallah 31 Mart seçimlerinden zaferle ayrıldıktan sonra halkımızın bu sevgisine layık olmak için çok çalışacağız ve hayata geçireceğimiz projelerle Adıyaman’ımızı marka şehir haline getireceğiz." dedi.

Polat ve beraberindekiler, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'nun da katılımıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgesindeki işletmeleri ziyaret eden Polat, çalışanlarla bir araya geldi. Ayrıca, Konteyner Kentlerdeki vatandaşlarla da buluşan Polat, onların sorunlarını dinleyerek çözüm için çaba harcadıklarını ifade etti.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ve diğer parti temsilcileriyle Adıyaman Adliye Sarayını da ziyaret eden Polat, adliye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar dilerken, daha sonra Sosyal Marketi gezerek çalışanlara desteklerini iletti.

Polat, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri kapsamında, Türk-Çin Kültürel İş Birliği Değişim ve Diyalog Derneği ve Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. MHP İl Başkanı Ali Önat ve Polat, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Güzelyurt Köyü’nde de vatandaşlarla buluşan Polat, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, Adıyaman'da başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ise Ziya Polat'ın Adıyaman'da sevilen bir siyasetçi olduğunu ve insanların kendisine güvendiğini belirterek, "Ziya Başkan ile seçim gezilerimiz çok verimli geçiyor. Milletvekili adayı olduğu dönemde de şehrimizin birçok noktasına birlikte gitmiştik. O günden bugüne artan bir ilgi ve sevgi var. İnşallah 31 Mart’tan zaferle ayrılarak birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin yeniden ihyası ve inşası için el ele vererek çalışacağız." şeklinde konuştu.

Polat, seçim çalışmaları kapsamında herkesle buluşarak projelerini anlattıklarını ve Adıyaman'ı marka şehir yapmak için kararlı olduklarını vurgulayarak, "İnşallah kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceğimiz projelerle hem sorunlarımıza çözüm bulacağız hem de Adıyaman’ı bölgesinin parlayan yıldızı ve marka şehri haline getireceğiz." dedi.

Kaynak : PHA