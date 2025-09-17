Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentteki acil su sorunları, içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları ve gelecekteki su temini planlarına ilişkin kapsamlı bir basın bilgilendirmesi yaptı. 6 Şubat depremlerinin altyapıda yarattığı tahribat ve iklim kaynaklı debi düşüşleri nedeniyle şehrin su yönetiminde ‘geçici sıkıntılar’ yaşandığını belirten Tutdere, ‘kalıcı çözüm’ için DSİ ile yapılan protokol kapsamında Atatürk Barajı’ndan içme suyu teminini önceleyen bir yol haritasını paylaştı; ‘Koçali Barajı’na derhâl başlanması’ çağrısını yineledi. Siyasi spekülasyonları da reddeden Tutdere, ‘halkın yanında’ olduğunu vurguladı.

Projede Fiziki Gerçekleşme Yüzde 82: 450 Km Hat Yenilendi

Belediye, Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle 19 Nisan 2023’te başlatılan yaklaşık 1,3 milyar TL bütçeli içme suyu şebekesi yenileme projesinde sona yaklaştı. Resmî bitiş tarihi Nisan 2026 olan projeyi hızlandırılmış takvimle 30 Kasım 2025’te tamamlamayı hedeflediklerini belirten Tutdere, şu bilgileri verdi:

Toplamda 550 km ana şebeke yenilenecek; evsel bağlantılarla birlikte uzunluk 700 km’ye yaklaşacak.

Bugüne kadar 450 km hat yenilendi; bu da toplam işin yaklaşık %82’sine karşılık geliyor.

‘Adıyaman’ın Damarlarını Yeniliyoruz’: SKADA İle Yönetilebilir Su

Yenileme kapsamında yalnızca boru değişimi değil, su yönetimini ‘tamamlayıcı’ teknik yapıların kurulduğunu vurgulayan Tutdere, ‘sanat yapıları, debimetreler, vana sistemleri ve basınç düşürücülerle’ şebekenin kontrol edilebilir hâle geleceğini söyledi. SKADA tabanlı izleme sayesinde ‘cadde ve sokak düzeyinde’ debi ve basınç takibi yapılacak, kayıp-kaçak azaltılacak.

Altınşehir’de Basınç Düşüklüğü 10 Km’lik Yeni Hatla Giderildi

Başkan, Altınşehir bölgesindeki kronik basınç problemine ilişkin ‘20 binlik depodan Mersin Caddesi ve OSB güzergâhından 10 km’lik yeni hat çekilerek sorunun kalıcı biçimde çözüldüğünü’ açıkladı. Gebeli, Dikilcik, Güzelevler, Birkentevler, Alitaşı, Çimenevler, Musalla ve İlyas Deresi gibi çeper mahallelerde yeni hatlarla mağduriyetlerin azaltıldığı, Vartana konteyner kentte ‘temiz su istasyonu’nun kurulduğu kaydedildi.

Mevcut Su Kıtlığı: İklim Kaynaklı Debi Düşüşleri ve Dönüşümlü Su

Şehrin suyu Tut, Gürlevik, Kırkgöz, Havşeri ve Korupalanlı hatlarından temin ediliyor. Tutdere, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle:

Kırkgöz’ün tamamen kuruduğunu,

Tut hattında debinin 30 litreye kadar gerilediğini,

Gürlevik’in %50’nin altına düştüğünü,

Ana ‘şah damarı’ sayılan Havşeri’de 8 kuyunun tamamı çalıştırılarak saniyede 700 litre su sağlandığını belirtti.

Yeniden imar-inşa faaliyetleriyle artan talep ve depremin artırdığı kayıp-kaçak nedeniyle bir süre ‘dönüşümlü su’ uygulamasına gidildiği, yeni hatlar devreye alındıkça bu yükün hafifleyeceği ifade edildi.

Kalıcı Çözüm İçin Yeni Kaynak: Atatürk Barajı, Gömükan veya Koçali

Tutdere, şebeke yenilemesinin ‘tek başına’ yeterli olmayacağını, DSİ ile imzalanan protokol gereği Atatürk Barajı’ndan içme ve kullanma suyu temininin zorunlu olduğunu söyledi. Gömükan ve Koçali Barajı seçeneklerinin de masada olduğunu belirten Tutdere, ‘Koçali Barajı inşaatına derhâl başlanması ve önceki protokolün iptali’ çağrısını yineledi: ‘Adıyaman’ın kaybedecek zamanı yok.’

Zerban, Havşeri ve Diğer Kaynaklar: ‘Bir Yeri Düzeltirken Başkasını Mağdur Edemeyiz’

Zerban gibi tahsisli kaynakların tarımsal üretim için kritik olduğuna dikkat çeken Tutdere, ‘Çat Tüneli ve Çat Barajı’ndan ovaya sulama suyu verilmeden Zerban’ın kent şebekesine yönlendirilmesinin mümkün olmadığını’ ifade etti. Küresel ısınmayla bu kaynaklarda da ‘ciddi debi düşüklüklerinin’ beklendiğini vurguladı.

Diğer Altyapı Yatırımları: Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hatları

Başkan Tutdere, Kasım 2025’te İkinci Çevre Yolu Yağmur Suyu Kuşaklama Hattı’nda 10 km’lik imalata başlanacağını duyurdu. Ayrıca İller Bankası ve Avrupa Kalkınma Ajansı ile yapılan protokol kapsamında ‘kalan 23 mahallenin yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının da yenileneceğini’ bildirdi. Hedef, ‘sadece içme suyu değil; içme suyu-kanalizasyon-yağmur suyu üçlüsünün topyekûn yenilendiği bir Adıyaman.’

AK Parti’ye geçeceği yönündeki siyasi spekülasyonlara yanıt: ‘Halkın Yanındayım, Koltuk Merakım Yok’

Ankara temasları sonrası çıkan ‘parti değişikliği’ iddialarını ‘algı’ olarak nitelendiren Tutdere, ‘Adıyaman halkının desteğiyle iki dönem milletvekili, akabinde belediye başkanı seçildiğini; ayrım gözetmeksizin hizmete devam edeceğini’ söyledi. ‘Koltuk merakı’ taşımadığını, önceliğin ‘Adıyaman’ı ayağa kaldırmak’ olduğunu vurguladı.

Hukuki Değerlendirme: ‘Kurultay ve İl Kongresinin Asliye Hukuk’ta Tartışılması Doğru Değil’

Gündeme gelen CHP Kurultay’ının yargı süreçlerine ilişkin konuşan Tutdere, bir siyasi partinin kurultay ve il kongresinin ‘asliye hukuk yargılaması’ kapsamında tartışılmasının ‘hukuken doğru olmadığını’ belirterek, ‘devam eden davada ret kararı beklediğini’ ifade etti.

Takvim, Hedefler ve Sayılar

Proje Başlangıcı: 19 Nisan 2023

Bugünkü Durum: ~450 km hat yenilendi (%82)

Hedef Bitiş: 30 Kasım 2025 (resmî bitiş: Nisan 2026)

Kapsam: ~550 km ana şebeke; evsel bağlantılarla ~700 km; sanat yapıları, debimetre, vana ve basınç düşürücüler; SKADA ile izleme

Sorunlu Bölgeler: Altınşehir’de 10 km yeni hat; çeper mahallelerde yeni bağlantılar, Vartana’da temiz su istasyonu

Mevcut Üretim: Hafşeri’de 8 kuyu, yaklaşık 700 l/s

Yeni Kaynak Hedefi: Atatürk Barajı (DSİ protokolü); alternatifler: Gömükan/Koçali

Adıyaman’da içme suyu şebekesinin ‘yeniden inşası’ hızla sürerken, iklim ve deprem etkileri nedeniyle geçici kısıtlar devam ediyor. Belediyenin ‘Kasım 2025’ hedefi, SKADA destekli yönetim ve yeni hatlarla ‘kayıp-kaçak azaltımı’na odaklanırken, Atatürk Barajı başta olmak üzere yeni kaynakların devreye alınması kalıcı çözümün ‘kilidi’ olarak öne çıkıyor. Başkan Tutdere’nin paylaştığı takvim ve rakamlar, Adıyaman’ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısında ‘eş zamanlı’ dönüşüme işaret ediyor.

