Besni ilçesi Kozluca mevkiinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu, kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, M.A. idaresindeki 44 ADN 653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, sürücü M.A. ve araçta bulunan yolcu M.B.A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA